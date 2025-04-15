Чем закончится сериал «Аппетит приходит во время любви»?

Наш ответ:

«Аппетит приходит во время любви» — российский мелодраматический сериал из восьми эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» 9 апреля 2025 года. Главной героиней выступает Маргарита, чья жизнь, как кажется, складывается как нельзя лучше. Однако это лишь фасад, который однажды дает роковую трещину. Сначала Рита расходится с мужем, который ей изменил. Затем героиня лишается работы и перестает ладить с дочкой-подростком. Ситуация начинает налаживаться, когда Рита решает возобновить занятия кулинарией. Она получает работу в ресторане, где она сразу же начинает конфликтовать с шеф-поваром Валерой.



Заканчивается сериал тем, что Рита и Валера становятся парой. Сергей привозит Ирину на продающийся участок и сообщает, что купил там 15 соток земли с целью построить дом. После он делает Ире предложение. Она отвечает согласием. Вместе также остаются Екатерина и Андрей, которые ждут ребенка.