Наш ответ:

«Ангел на белой карете» — мелодраматический сериал канала «Домашний», увидевший свет в 2025 году.

Чем закончится сериал «Ангел на белой карете»

Ангелина Попова всегда считалась образцовой студенткой и окончила медицинский вуз с красным дипломом. Несмотря на уговоры родителей и жениха, она выбрала нелёгкий путь — работу фельдшером скорой помощи. Для девушки важнее всего была возможность помогать людям быстро и напрямую, а не строить карьеру ради выгоды. Такой выбор вызвал непонимание у близких: родители прочили ей место в престижной клинике, а жених Игнат считал её решение наивным и неблагодарным.



Вскоре Ангелина узнаёт, что жених её обманывал, поддерживая связь с бывшей возлюбленной Катей. После разрыва с ним она уезжает в провинцию. Там ей приходится привыкать к суровым реалиям: недоверие пациентов, насмешки коллег и постоянные конфликты с напарницей Макаровой. Но именно в этой среде девушка проявляет упорство и профессионализм. Когда Ангелина заподозрила у ребёнка серьёзное заболевание, её догадка подтвердилась, и отец девочки Степан искренне поблагодарил её за помощь.



Между Ангелиной и Степаном постепенно возникает тёплое чувство. Однако мужчине приходится бороться с бывшей тёщей, главврачом клиники, которая обвиняет его в смерти дочери и пытается забрать внучку. Ангелина пытается помирить родных, но её попытки лишь усугубляют конфликт. Всё меняется, когда маленькая Милана неожиданно пропадает. Ангелина помогает найти девочку, и это событие объединяет семью.



Финал истории светлый: Степан делает Ангелине предложение, и она соглашается остаться рядом с ним и дочерью. Даже строгая Ирина Конькова постепенно смиряется и принимает новый союз. Так Ангелина находит своё счастье — не только в профессии, но и в личной жизни, доказав, что её выбор был правильным.

