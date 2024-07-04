Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Алекс Лютый: Дело сирот"?

Чем закончится сериал "Алекс Лютый: Дело сирот"?

Олег Скрынько 4 июля 2024 Дата обновления: 4 июля 2024
Наш ответ:

Таня и Кирилл обрабатывают рану в парикмахерской. Татьяна звонит отцу за помощью. Елисеев устраивает засаду, но отец обманывает оперативников. Позже он рассказывает, что беглецы собираются пересечь границу с Финляндией. Трубников не выживает.

На допросе Лаврова рассказывает, что Кирилл спас её в 1941 году, и они решили вершить правосудие. Лаврова заявляет, что Ковалева не убивали, а Маргарита утопилась сама. Благодаря признаниям Палача арестовывают шесть членов отряда. Лаврова получает срок за содействие преступнику.

Волчанский выздоравливает, его навещает Гришина. Между ними намечаются отношения. Елисеев возвращается домой, где его ждёт жена Маша. Она извиняется и говорит, что им с Соней его не хватает. Елисеев получает звонок от ГРУ с предложением о службе и даёт сутки на размышления.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше