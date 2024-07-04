Чем закончится сериал "Алекс Лютый: Дело сирот"?

Наш ответ:

Таня и Кирилл обрабатывают рану в парикмахерской. Татьяна звонит отцу за помощью. Елисеев устраивает засаду, но отец обманывает оперативников. Позже он рассказывает, что беглецы собираются пересечь границу с Финляндией. Трубников не выживает.



На допросе Лаврова рассказывает, что Кирилл спас её в 1941 году, и они решили вершить правосудие. Лаврова заявляет, что Ковалева не убивали, а Маргарита утопилась сама. Благодаря признаниям Палача арестовывают шесть членов отряда. Лаврова получает срок за содействие преступнику.



Волчанский выздоравливает, его навещает Гришина. Между ними намечаются отношения. Елисеев возвращается домой, где его ждёт жена Маша. Она извиняется и говорит, что им с Соней его не хватает. Елисеев получает звонок от ГРУ с предложением о службе и даёт сутки на размышления.