Чем закончится сериал «Адмирал Кузнецов»?

Олег Скрынько 21 апреля 2025 Дата обновления: 21 апреля 2025
Наш ответ:

«Адмирал Кузнецов» — российский военный сериал, повествующий о народном комиссаре Николае Кузнецове, который во время Второй мировой войны руководил Военно-морским флотом Советского союза.

Летом 1944 года Кузнецову предстоит выполнить важнейшую миссию в рамках Ясско-Кишиневской операции для освобождения Молдавии и выхода к Балканам. Кузнецов должен отыскать незаминированные проходы в море, чтобы армия СССР смогла провести наступление. Для этого водолазы погружаются в воду. Также Кузнецов предлагает рискованный шаг — уничтожить береговую батарею врага. Сталин дает добро. Водолазов разоблачают. Выживает лишь Рита. На берегу ее подбирает разведчик Мариничев. Взяв рацию, Рита хочет связаться со штабом, но рация оказывается нерабочей. Становится понятно, что готовится наступление. Тогда Мариничев и Рита проникают в стан немцев, чтобы найти другую рацию. Мариничев погибает, но все-таки передает информацию в штаб. Кузнецову же удается изолировать отступление войск противника водным путем. Адмирал отчитывается перед Сталиным. Тот отдает приказ забыть о досье, собранном на Кузнецова. В результате выполненной миссии Румыния перестала быть союзницей Германии и стала на сторону СССР.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Адмирал Кузнецов
Адмирал Кузнецов военный, биография
2024, Россия
0.0
