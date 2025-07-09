Чем закончится сериал «8 лет в ожидании любви»?

Наш ответ:

«8 лет в ожидании любви» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2023 году. По сюжету девушка Светлана, будучи студенткой, собиралась выйти замуж за Вадима, хотя против этого были их родные. Пара разошлась вследствие несчастного случая: защищая любимую, Вадим случайно убил хулигана и отправился в тюрьму на восемь лет. Света же вскоре узнала, что у нее будет ребенок. В итоге ее берет в жены Михаил, двоюродный брат Вадима. Михаил убедил его отступить. Когда же Вадим наконец выходит на свободу, Света понимает, что по-прежнему любит его.



В концовке Михаил в нетрезвом виде заявляется к Оле. Он сообщает, что Рита его обокрала, так что он стал нищим. Михаил хочет добиться прощения Светы, но Оля подчеркивает, что этого не случится. Света сходится с Вадимом. На Вадима нападает неизвестный мститель и ранит его. Михаил отдает Вадиму свою почку, чтобы его спасти. Маргариту арестовывают. Вадим выздоравливает. У него и Светы рождается дочь.