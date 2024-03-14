Меню
Чем закончится сериал "10 дней до весны"?

Олег Скрынько 14 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

События 11-й серии сериала «10 дней до весны» происходят в разгар «Крымской весны» 2014 года, разделившей историю России и Украины на до и после. Николай успешно предотвращает план Бойко, который заложил бомбу возле памятника на одной из центральных площадей Севастополя. Однако это приводит к тому, что бандиты похищают Андрея. Над жизнями членов семейства Жиленых нависает смертельная угроза, но в решающий момент им удается одержать вверх над врагом и вернуться к мирной жизни. В это время на полуострове активно готовятся к референдуму, который будет определять будущее всего населенного пункта, ранее находившегося под юрисдикцией Украины. Как известно, почти все жители Крыма высказались за присоединение к России, что в итоге сделало их гражданами этой страны.

