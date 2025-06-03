Чем закончится первый сезон сериала «Последний из стаи»?

Наш ответ:

«Последний из стаи» — российская криминальная драма, выходящая на телеканале НТВ. Премьера состоялась 19 мая 2025 года. В центре сюжета — майор Панфилов. Это принципиальный оперативник, который не боится в одиночку противостоять системе, руководствуясь собственным кодексом чести. По сюжету он, узнав о смерти матери, возвращается в родной город Тамалу. Вскоре случается трагедия — убивают бывшую возлюбленную Панфилова. Протагонист решает остаться и выяснить, кто стоит за этим преступлением.



В концовке выясняется, что врагом Панфилова является его близкий друг, совершивший предательство. Катя идет на сделку и наследует наркобизнес своего отца. Сергеев вызывает подкрепление. Борьба становится еще более масштабной. Панфилов в итоге побеждает мафию и получает ответы на свои вопросы. При этом он несет личные потери и остается одиноким.