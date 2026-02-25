Чем закончится фильм «Тайна одиннадцати лет»?

«Тайна одиннадцати лет» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2026 году.
11 лет назад Лера оставила Алексея в день их свадьбы. После они не общались. Лера одна растит сына Никиту и не раскрывает свое прошлое даже ближайшим людям. Внезапно судьба вновь сводит Леру с Алексеем. В то же время пропадает младшая сестра Леры по имени Наташа. Лера вскоре выясняет, что сестра собиралась замуж за бандита Витька, от которого в прошлом Лера сбежала. В то же время Никита серьезно заболевает, ему требуется пересадка костного мозга. Лере предстоит найти отца ребенка, пожертвовав своими секретами.
Выясняется, что биологический отец Никиты — Алексей. Витька осознает, что Леру ему не вернуть, поэтому он устраивает ДТП, протаранив авто Алексея. Витька впадает в кому, за ним ухаживает Наташа. Она хочет быть с Витькой. Никита перенес операцию и идет на поправку. Лера и Алексей женятся.
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