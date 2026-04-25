Чем закончится фильм «Не могу тебя забыть»?

«Не могу тебя забыть» — российская мелодрама 2026 года, 4 серии, канал «Домашний».

18-летняя Аля мечтает стать ветеринаром, но из-за проблем в семье лишается крова. Её мать Зинаида относится к дочери холодно и безразлично, а отчим ведёт себя ещё хуже. В отчаянии Аля принимает помощь влюблённого в неё соседа Мишки и уезжает с ним на стройку.

Со временем Аля по-настоящему влюбляется в Мишку. Но жизнь делает резкий поворот: забеременев, она обнаруживает, что Мишка не готов к ответственности. Пара расстаётся. Родив сына, Аля переезжает в деревню и устраивается помощником ветеринара. Её начальник Игорь — надёжный и заботливый мужчина — проникается к ней чувствами и делает предложение.

Но тут возвращается Мишка. Он не знал о ребёнке и теперь готов взять ответственность на себя. Аля оказывается перед непростым выбором.

В финале свадьба с Игорем отменяется — он уходит. А Михаил даёт понять, что не боится трудностей и остаётся рядом с Алей и сыном.