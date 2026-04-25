Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится фильм «Не могу тебя забыть»?

Чем закончится фильм «Не могу тебя забыть»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

«Не могу тебя забыть» — российская мелодрама 2026 года, 4 серии, канал «Домашний».

18-летняя Аля мечтает стать ветеринаром, но из-за проблем в семье лишается крова. Её мать Зинаида относится к дочери холодно и безразлично, а отчим ведёт себя ещё хуже. В отчаянии Аля принимает помощь влюблённого в неё соседа Мишки и уезжает с ним на стройку.

Со временем Аля по-настоящему влюбляется в Мишку. Но жизнь делает резкий поворот: забеременев, она обнаруживает, что Мишка не готов к ответственности. Пара расстаётся. Родив сына, Аля переезжает в деревню и устраивается помощником ветеринара. Её начальник Игорь — надёжный и заботливый мужчина — проникается к ней чувствами и делает предложение.

Но тут возвращается Мишка. Он не знал о ребёнке и теперь готов взять ответственность на себя. Аля оказывается перед непростым выбором.

В финале свадьба с Игорем отменяется — он уходит. А Михаил даёт понять, что не боится трудностей и остаётся рядом с Алей и сыном.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Не могу тебя забыть
Не могу тебя забыть мелодрама, драма
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Раз в неделю заливаю в раковину соленую воду — раствор творит чудеса и экономит кучу времени
Даже старые одеяла вновь пахнут свежестью: 6 простых хитростей помогают освежить их от пыли без стирки
Вот зачем перед сном солю слив в кухонной раковине: подсказал сантехник – сама не верила, но работает
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше