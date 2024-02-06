Меню
Чем закончится дорама "Мой демон"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В финале сериала "Мой демон" До Хи заключает сделку, чтобы вернуть своего мужа, Бог принимает ее просьбу и помогает ей. Однако не только из жалости, а потому что раньше она уже заключала сделку с Гу Вном и проиграла.
Благодаря вмешательству Бога, Гу Вон возвращается и возобновляет свою работу как демон.
Га Ён уезжает из Кореи, но перед этим спасает ребенка от насилия и решает позаботиться о нем, решив остаться в стране.
Сок Хун становится председателем Mirae Group, так как До Хи отказывается от этой должности, полагая, что он станет лучшим лидером.
Гу Вон и До Хи живут счастливо и наслаждаются жизнью, несмотря на все трудности, их любовь остается сильной.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Сан-и
Ли Сан-и
Lee Sang-yi

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мой демон
Мой демон драма, фэнтези, мелодрама
2023, Южная Корея
0.0
