Чем закончится дорама "Мой демон"?

Наш ответ:

В финале сериала "Мой демон" До Хи заключает сделку, чтобы вернуть своего мужа, Бог принимает ее просьбу и помогает ей. Однако не только из жалости, а потому что раньше она уже заключала сделку с Гу Вном и проиграла.

Благодаря вмешательству Бога, Гу Вон возвращается и возобновляет свою работу как демон.

Га Ён уезжает из Кореи, но перед этим спасает ребенка от насилия и решает позаботиться о нем, решив остаться в стране.

Сок Хун становится председателем Mirae Group, так как До Хи отказывается от этой должности, полагая, что он станет лучшим лидером.

Гу Вон и До Хи живут счастливо и наслаждаются жизнью, несмотря на все трудности, их любовь остается сильной.