Чем закончится аниме "Магическая битва"?

Наш ответ:

«Магическая битва» - аниме сериал, который еще продолжает выходить. В его основе лежит одноименная манга, финал которой уже известен. Есть вероятность, что адаптация завершится точно так же, как и первоисточник.



Оказалось, что последний палец Сукуны был частью плана Годзё. Нобара, которая с момента событий в Сибуя находилась в коме, применила технику Резонанс, атакуя душу Сукуны через этот палец и нарушая его домен. Благодаря этому Юдзи смог нанести Сукуне ещё больше ударов, завершив всё мощной «Чёрной молнией». Когда ослабленный Сукуна оказался вне тела Мэгуми, Юдзи предложил ему шанс начать заново, вернувшись в своё тело. Однако Сукуна отказался, заявив, что остаётся проклятием. На этом битва завершилась.