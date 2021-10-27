Меню
Чем закончится 9-я серия «Игры в кальмара»?

Елена Королева 27 октября 2021
Наш ответ:

Заключительная, девятая серия первого сезона, получившая название «Один счастливый день», рассказывает о том, как жил Сон Ги Хун после победы в игре. Он узнает, что старик под номером 001 не погиб, и встречается с ним. О Иль Нам признается, что является создателем игры, а затем умирает. Сон Ги Хун кардинально меняет облик и отправляется в аэропорт, чтобы улететь в США, где теперь живет его дочь. Однако по дороге герой встречает мужчину со знакомой визиткой в руках. Сон отнимает у незнакомца визитку и звонит по указанному на ней номеру. Он высказывает человеку на другом конце все, что думает об игре, но ему велят «ради его же блага» сесть в самолет.

Закончив разговор, Сон разворачивается и покидает аэропорт. 

