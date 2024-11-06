Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится 3 сезон сериала "Триггер"?

Олег Скрынько 6 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Третий сезон психологической драмы "Триггер" завершится 7 ноября на Кинопоиске, обещая зрителям неожиданную и напряженную развязку. Однако заранее финал зрителям не раскрывается.

В новом сезоне Артем Стрелецкий возвращается в Москву, надеясь снова заняться психологической практикой и восстановить баланс после событий полнометражного фильма. Но на его пути не только новые пациенты: Артему предстоит погрузиться в давно забытые семейные тайны. Главному герою предстоит вызволить из тюрьмы бывшую супругу, помочь отцу, который стремительно теряет память, и раскрыть правду о своих корнях. Эти испытания становятся для него новым этапом личностного роста, где профессиональная деятельность и личная жизнь сталкиваются, испытывая его принципы на прочность.

