Чем закончится 2 сезон сериала «Дикий»?

17 января 2025
Наш ответ:

«Дикий» — популярный турецкий сериал, стартовавший в 2023 году. Финальная серия второго и заключительного сезона вышла в январе 2025 года. Это история о парне по имени Яман Али, который в раннем детстве стал жертвой похищения и затем был вынужден в одиночку выживать на улицах Стамбула. Несмотря на все испытания, он стал сильной личностью и не очерствел душой, сохранив доброту и благородство. Спустя семнадцать лет он случайно возвращается домой. Однако это воссоединение не стало концом его злоключений, а привело к череде новых испытаний. В концовке сериала мать Ямана Неслихан, перенеся операцию, оказывается на грани смерти. Гювен, отец Ямана, же попадает в тюрьму. Яман узнает, что является подходящим донором для Неслихан, и помышляет ради ее спасения пожертвовать собой. Он берется за реализацию этой задумки, тогда как его разыскивают догадавшиеся обо всем родственники. Также становится известным, что Серхан тоже может быть донором, но он утаил эту информацию, чтобы Яман совершил самоубийство. В итоге оба, едя на машине, попадают в автокатастрофу. После скачка во времени выясняется, что Серхан, серьезно пострадавший в аварии, стал донором для Неслихан. Она выздоровела. С Яманом все хорошо. Аси счастлива с Алазом, у них рождаются близнецы. Выясняется, что Джесул и Дерин — кровные родственники.

Дикий
Дикий драма
2023, Турция
9.0
