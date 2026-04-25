Чем закончится 2 сезон сериала «Далёкий город»?

Второй сезон турецкой драмы «Далёкий город» (Uzak Şehir) стартовал 15 сентября 2025 года. К апрелю 2026-го вышло уже около 58 серий, и финал ещё впереди.

По информации инсайдеров, последняя серия второго сезона — 65-я по счёту — может выйти ориентировочно 15 июня 2026 года, хотя турецкие проекты нередко сдвигают даты.

Что уже известно о финале: один из главных твистов сезона — появление «болгарской линии», связанной с прошлым Борана. Главный антагонист Демир Байбарс, похоже, движется к трагической развязке: его конфликт с Кайей из-за похищения ребёнка Зеррин подходит к точке кипения. Многие инсайдеры уверены, что именно Демир покинет сериал в финале. Также под вопросом будущее Шахина и Пакизе — до пяти персонажей могут уйти из проекта, расчищая место для возможного третьего сезона.

Отдельная интрига — выбор Джихана. По слухам, в финале он может оказаться не с Альей, а с Мерьем, особенно если подтвердится линия с загадочным ребёнком. Официального подтверждения третьего сезона пока нет, но инсайдеры уверены, что продление уже решено.