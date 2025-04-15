Чем закончился второй сезон сериала «Инспектор Гаврилов»?

Наш ответ:

«Инспектор Гаврилов» — российский сериал, главным героем которого выступает вор Саша Медный, который возглавляет отделение полиции провинциального городка, присвоив документы погибшего инспектора Гаврилова. Во втором сезоне в городок прибывает следователь Кристина, которая вот-вот выведет на чистую воду Медного. К разгадке также близки другие персонажи.



В концовке пережившая ряд нервных срывов Кристина все-таки выясняет, кто препятствовал ее расследованию. Сойдя с ума, Кристина хватает автомат и в присутствии всех работников участка у ресторана заставляет Медного во всем признаться. В итоге Кристина стреляет в полицейского, который отпустил в ее адрес шутку, но Медный бросается под пулю. Он лежит, истекая кровью, а Кристину арестовывают. Что до других сюжетных линий, то Юля и Коля воссоединяются и женятся. Медный и Люда разошлись, поскольку Саша изменил Люде с Кристиной. Наталья и Куценко начинают встречаться. Настоящий Гаврилов, которому удалось выжить выпадения из поезда, погибает: его сбивает автомобиль, которым управлял майор Ильин.