Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился второй сезон сериала «Инспектор Гаврилов»?

Чем закончился второй сезон сериала «Инспектор Гаврилов»?

Олег Скрынько 15 апреля 2025 Дата обновления: 15 апреля 2025
Наш ответ:

«Инспектор Гаврилов» — российский сериал, главным героем которого выступает вор Саша Медный, который возглавляет отделение полиции провинциального городка, присвоив документы погибшего инспектора Гаврилова. Во втором сезоне в городок прибывает следователь Кристина, которая вот-вот выведет на чистую воду Медного. К разгадке также близки другие персонажи.

В концовке пережившая ряд нервных срывов Кристина все-таки выясняет, кто препятствовал ее расследованию. Сойдя с ума, Кристина хватает автомат и в присутствии всех работников участка у ресторана заставляет Медного во всем признаться. В итоге Кристина стреляет в полицейского, который отпустил в ее адрес шутку, но Медный бросается под пулю. Он лежит, истекая кровью, а Кристину арестовывают. Что до других сюжетных линий, то Юля и Коля воссоединяются и женятся. Медный и Люда разошлись, поскольку Саша изменил Люде с Кристиной. Наталья и Куценко начинают встречаться. Настоящий Гаврилов, которому удалось выжить выпадения из поезда, погибает: его сбивает автомобиль, которым управлял майор Ильин.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Инспектор Гаврилов
Инспектор Гаврилов комедия
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше