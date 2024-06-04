Меню
Чем закончился второй сезон сериала «Бриджертоны»?

Чем закончился второй сезон сериала «Бриджертоны»?

Олег Скрынько 4 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Бриджертоны» — американский костюмированный мелодраматический сериал, ставший хитом стрим-сервиса Netflix. Шоу основано на цикле романов Джулии Куинн. Действие разворачивается в альтернативной Англии времен Регентства. Сериал повествует о жизни членов высшего английского общества, при этом особенностью является то, что каждый сезон посвящен сюжетной арке отдельных персонажей. Во втором сезоне, который вышел в 2022 году, в фокусе оказываются холостяк Энтони Бриджертон и очаровательная Кейт Шарма. Энтони уверен, что любовь приносит лишь проблемы, поэтому собирается вступить в брак, руководствуясь другими критериями. Он начинает ухаживать за прибывшей из Индии мисс Эдвиной Шармой, но в итоге влюбляется в ее сестру Кейт. Сезон заканчивается женитьбой Энтони и Кейт, при этом сама свадьба остается за кадром. Очевидно, таким образом создатели хотели сместить акцент с пышного церемониала на интимную составляющую отношений между героями.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриджертоны
Бриджертоны драма, мелодрама
2020, США
0.0
