Чем закончился третий сезон сериала «Метод уборщицы»?

Наш ответ:

«Метод уборщицы» — российский детективно-мелодраматический сериал. Проект, стартовавший в 2023 году, насчитывает четыре сезона, последний из которых вышел в 2024 году. Каждый сезон состоит из четырех эпизодов.



Сериал повествует о талантливом психотерапевте и профайлере из Москвы по имени Александра Мещерякова, которой приходится вернуться в родной городок Калинов. Не имея больше возможности официально работать над криминальными делами, Александра устраивается в следственный комитет уборщицей и активно вовлекается в расследования, используя свой большой опыт, наблюдательность и проницательность.



В третьем сезоне Александра занимается двумя делами. Первое — убийство молодого человека, который является женихом Кати, дочь полковника Борисюка. Катя становится главной подозреваемой. Второе расследование касается кинорежиссера Белова, чья дочь внезапно умирает. Белов обвиняет в случившемся зятя Глеба, а вскоре сам Белов погибает. Кажется, что в этих преступлениях очевидно, кто является виновным, но все оказывается не так просто. В итоге Александра находит настоящих злоумышленников.