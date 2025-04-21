Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился третий сезон «Белого лотоса»?

Чем закончился третий сезон «Белого лотоса»?

Олег Скрынько 21 апреля 2025 Дата обновления: 21 апреля 2025
Наш ответ:

«Белый лотос» — американский сериал-антология, в котором сочетаются сатира, детектив и драма. Заключительный эпизод третьего сезона вышел на стрим-сервисе Max 6 апреля 2025 года. Действие разворачивается в разных филиалах сети элитных отелей-курортов.

В финале третьего сезона Тимоти Рэтлифф сходит с ума из-за ужасного секрета, который он не в силах раскрыть. Для Тимоти репутация имеет жизненно важное значение, поэтому теперь, когда дома его ждет катастрофа, он решает избавить членов своей семьи от позора, убив их с помощью яда в коктейлях. Избежать страшной участи должен лишь Локлан, который способен жить без роскоши. Однако не все идет по плану. Локлан едва не погибает, а Тимоти прозревает, что здоровье семьи важнее всего. Впрочем, Пайпер и Виктория оказываются слишком привязаны к материальным благам.

Пайпер отказывается от своих духовных амбиций и признает, что она — богачка, привыкшая к комфорту. Саксон же отрекается от стремления к успеху и решает выяснить, в чем смысл его жизни. Челси прекращает однобокие отношения с Риком, так что у Саксона появляется шанс. Что до Рика, то он не может справиться с гневом и горем. Он не прислушался к Фрэнку, который говорил о бесконечном цикле гедонизма, ведущем в никуда. Лори переосмысляет свою жизнь и поступки, а также обучается дружбе.

Охранник Гайток, влюбленный в амбициозную Мук, отказывается от своих мирных ценностей и решает выстрелить Рику в спину. В итоге Гайток получает то, чего он хотел, но какой ценой?

Белинда решает принять взятку от Грега. Тем самым Белинда отвергает свои амбиции и убивает любовные отношения с Порнчаем. Грег справляется со своей ревностью и принимает свой куколд-фетиш.

Убийство Тани забыто, но тлетворное влияние ее денег не угасает.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Белый лотос
Белый лотос комедия, драма
2021, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше