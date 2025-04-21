Чем закончился третий сезон «Белого лотоса»?

Наш ответ:

«Белый лотос» — американский сериал-антология, в котором сочетаются сатира, детектив и драма. Заключительный эпизод третьего сезона вышел на стрим-сервисе Max 6 апреля 2025 года. Действие разворачивается в разных филиалах сети элитных отелей-курортов.



В финале третьего сезона Тимоти Рэтлифф сходит с ума из-за ужасного секрета, который он не в силах раскрыть. Для Тимоти репутация имеет жизненно важное значение, поэтому теперь, когда дома его ждет катастрофа, он решает избавить членов своей семьи от позора, убив их с помощью яда в коктейлях. Избежать страшной участи должен лишь Локлан, который способен жить без роскоши. Однако не все идет по плану. Локлан едва не погибает, а Тимоти прозревает, что здоровье семьи важнее всего. Впрочем, Пайпер и Виктория оказываются слишком привязаны к материальным благам.



Пайпер отказывается от своих духовных амбиций и признает, что она — богачка, привыкшая к комфорту. Саксон же отрекается от стремления к успеху и решает выяснить, в чем смысл его жизни. Челси прекращает однобокие отношения с Риком, так что у Саксона появляется шанс. Что до Рика, то он не может справиться с гневом и горем. Он не прислушался к Фрэнку, который говорил о бесконечном цикле гедонизма, ведущем в никуда. Лори переосмысляет свою жизнь и поступки, а также обучается дружбе.



Охранник Гайток, влюбленный в амбициозную Мук, отказывается от своих мирных ценностей и решает выстрелить Рику в спину. В итоге Гайток получает то, чего он хотел, но какой ценой?



Белинда решает принять взятку от Грега. Тем самым Белинда отвергает свои амбиции и убивает любовные отношения с Порнчаем. Грег справляется со своей ревностью и принимает свой куколд-фетиш.



Убийство Тани забыто, но тлетворное влияние ее денег не угасает.