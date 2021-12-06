Чем закончился сериал «Жестокий Стамбул»: краткое содержание, спойлеры

Наш ответ:

В финальной, 136-й серии «Жестокого Стамбула» Дженк вместе со своим сыном отправился в путешествие. Однако вскоре стало известно, что герой неизлечимо болен. Перед тем как покинуть этот мир, Дженк поручил заботу о своем сыне Недиму и Джемре, а также записывает послание для своих друзей и близких. Затем зрителю показывают героев шесть лет спустя. Джемре и Надим счастливы вместе, они растят двоих малышей. Умуту, сыну Дженка, исполняется семь лет. В день рождения мальчику показывают видеозаписи, сделанные его отцом.