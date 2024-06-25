Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал «Жестокий мир мужчин»?

Чем закончился сериал «Жестокий мир мужчин»?

Олег Скрынько 25 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Жестокий мир мужчин» — российский драматический сериал из двенадцати эпизодов, вышедший 2018 году. Главной героиней является преуспевающая финансовый аналитик Кира Арефьева. Однажды ей поступает соблазнительное деловое предложение, но выясняется, что трио бизнес-партнеров Киры — аферисты. В результате их коварного заговора девушка теряет работу, накопленные деньги и репутацию. Несмотря на это, Кира не сдается и берется за реализацию собственного плана с целью отомстить тем, кто отнял у нее все. Девушка методично уничтожает бизнес экс-партнеров, демонстрируя несгибаемый характер и уверенность в собственных силах. Заканчивается сериал счастливо. Кира восстанавливает справедливость, а также находит своего отца. Кира с детства думала, что отец бросил ее, но выясняется, что уйти его вынудила мать Киры. Зная о своей скорой смерти, женщина прогнала его, чтобы он завел новую семью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Жестокий мир мужчин
Жестокий мир мужчин мелодрама
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше