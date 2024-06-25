Чем закончился сериал «Жестокий мир мужчин»?

Наш ответ:

«Жестокий мир мужчин» — российский драматический сериал из двенадцати эпизодов, вышедший 2018 году. Главной героиней является преуспевающая финансовый аналитик Кира Арефьева. Однажды ей поступает соблазнительное деловое предложение, но выясняется, что трио бизнес-партнеров Киры — аферисты. В результате их коварного заговора девушка теряет работу, накопленные деньги и репутацию. Несмотря на это, Кира не сдается и берется за реализацию собственного плана с целью отомстить тем, кто отнял у нее все. Девушка методично уничтожает бизнес экс-партнеров, демонстрируя несгибаемый характер и уверенность в собственных силах. Заканчивается сериал счастливо. Кира восстанавливает справедливость, а также находит своего отца. Кира с детства думала, что отец бросил ее, но выясняется, что уйти его вынудила мать Киры. Зная о своей скорой смерти, женщина прогнала его, чтобы он завел новую семью.