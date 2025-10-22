Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал «Здесь все свои»?

Чем закончился сериал «Здесь все свои»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 22 октября 2025 Дата обновления ответа: 22 октября 2025

«Здесь все свои» — российский сериал, в котором сочетаются мелодрама и детектив.

О чем сериал

Действие разворачивается в таежном поселке Черновка. Однажды там сгорает лесопилка, после чего на месте происшествия обнаруживаются обгоревшие трупы. Расследовать это дело берется прибывшая из райцентра сыщица Евгения Ракитина. Местные власти и даже жители Черновки препятствуют следствию, продвигая версию о несчастном случае. Однако интуиция подсказывает Евгении, что это не так.

Что показали в концовке?

Убийцей Савелия оказывается Жухлов. Также Ракитина выясняет, что Колесникова, Лию Остапенко и Бочкарева убил Пучок по разным причинам. Что до смерти Никифорова, то это был несчастный случай. Сергачев переводится в Черновку, но Ракитина не собирается там оставаться. Максим же решает остаться.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Здесь все свои
Здесь все свои детектив, мелодрама
2025, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
Гомер такого в «Илиаде» не писал: в чем голливудская «Троя» с Брэдом Питтом обманула всех зрителей
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше