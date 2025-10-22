Чем закончился сериал «Здесь все свои»?

«Здесь все свои» — российский сериал, в котором сочетаются мелодрама и детектив.
Действие разворачивается в таежном поселке Черновка. Однажды там сгорает лесопилка, после чего на месте происшествия обнаруживаются обгоревшие трупы. Расследовать это дело берется прибывшая из райцентра сыщица Евгения Ракитина. Местные власти и даже жители Черновки препятствуют следствию, продвигая версию о несчастном случае. Однако интуиция подсказывает Евгении, что это не так.
Убийцей Савелия оказывается Жухлов. Также Ракитина выясняет, что Колесникова, Лию Остапенко и Бочкарева убил Пучок по разным причинам. Что до смерти Никифорова, то это был несчастный случай. Сергачев переводится в Черновку, но Ракитина не собирается там оставаться. Максим же решает остаться.
