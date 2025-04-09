Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал «Заступники»?

Чем закончился сериал «Заступники»?

Олег Скрынько 9 апреля 2025 Дата обновления: 9 апреля 2025
Наш ответ:

«Заступники» — российский драматический сериал, состоящий из двух сезонов. Первый вышел весной 2020 года, а второй стал доступен зимой 2022 года. Шоу повествует о молодом адвокате Нине Метлицкой, которая в 1966 году получает работу в лучшем советском адвокатском бюро. Метлицкая преданно относится к своим обязанностям, делая все, чтобы добиваться честного суда. По сюжету она выигрывает ряд дел, включая вынесение оправдательных приговоров. Вместе с тем Метлицкая пытается наладить личную жизнь, выбирая между возвращением к бывшему мужу и созданием новых отношений.

Заканчивается эта история еще одним триумфом протагонистки. Работник КГБ, стремясь отомстить ей за личную обиду, делает все, что в его силах, чтобы исключить Метлицкую из адвокатской коллегии, а также из партии. Защищаясь, Метлицкая произносит страстную речь, которая убеждает членов коллегии выступить против ее изгнания. Кроме того, Нина, вероятно, обрела личное счастье в лице своего соратника Бориса.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Заступники
Заступники драма
2020, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше