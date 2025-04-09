Чем закончился сериал «Заступники»?

Наш ответ:

«Заступники» — российский драматический сериал, состоящий из двух сезонов. Первый вышел весной 2020 года, а второй стал доступен зимой 2022 года. Шоу повествует о молодом адвокате Нине Метлицкой, которая в 1966 году получает работу в лучшем советском адвокатском бюро. Метлицкая преданно относится к своим обязанностям, делая все, чтобы добиваться честного суда. По сюжету она выигрывает ряд дел, включая вынесение оправдательных приговоров. Вместе с тем Метлицкая пытается наладить личную жизнь, выбирая между возвращением к бывшему мужу и созданием новых отношений.



Заканчивается эта история еще одним триумфом протагонистки. Работник КГБ, стремясь отомстить ей за личную обиду, делает все, что в его силах, чтобы исключить Метлицкую из адвокатской коллегии, а также из партии. Защищаясь, Метлицкая произносит страстную речь, которая убеждает членов коллегии выступить против ее изгнания. Кроме того, Нина, вероятно, обрела личное счастье в лице своего соратника Бориса.