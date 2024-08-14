Чем закончился сериал «Запретный плод»?

Меню
Олег Скрынько 14 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Запретный плод» — турецкий мелодраматический мегахит, состоящий из шести сезонов. Сериал состоит из 177 эпизодов. Эта сага стартовала в 2018 году, а завершилось в июне 2023 года. В финале ключевая пара в лице Алихана и Зейнеп, пережив все испытания и разлуку, остались вместе, возродив свою любовь. В то же время Йылдыз, которая плела козни и интриги, получила по заслугам. Ее ложь была раскрыта. Это привело к тому, что Халит отрекся от жены. Также от Йылдыз отвернулся поддерживавший ее Кемаль. Йылдыз была выведена на чистую воду коварной Эндер. Добившись своего, Эндер реабилитировалась. Казалось бы, что вражде между героинями нет конца, но они осознают, что между ними много общего. К этому пониманию Йылдыз и Эндер приходят после трагедии, случившейся на свадьбе Джанера и Кумру. Доган погибает. Асуман, Эмир и Седай женятся. У Кумру рождается еще один ребенок.

Запретный плод
Запретный плод драма, мелодрама
2018, Турция
8.0
