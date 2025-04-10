Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал "Запретная любовь"?

Чем закончился сериал "Запретная любовь"?

Олег Скрынько 10 апреля 2025 Дата обновления: 10 апреля 2025
Наш ответ:

Финал турецкого сериала «Запретная любовь» оказался драматичным и эмоционально насыщенным. Нихаль с помощью мачехи подготовила сюрприз для Бехлюля на день рождения, что сблизило влюблённых и вселило в них надежду на совместное будущее. Однако ситуация быстро изменилась: Бихтер поняла, что её муж Аднан нашёл дом, где она тайно встречалась с племянником. В страхе она предложила Бехлюлю бежать, но тот отказался.

Когда Бихтер решила признаться во всём, Аднан уже знал правду — ему всё рассказал Бешир, поддавшись на уговоры Дениз. Разъярённый муж застал любовников вместе. Не выдержав позора, Бихтер покончила с собой прямо у них на глазах. После её смерти Фирдевс перенесла инсульт, Бешир скончался, а Нихаль слегла от потрясения. Аднан остался с Дениз и попытался вернуться к нормальной жизни. Бехлюль, охваченный виной, сбежал, предварительно простившись с любимой у её могилы.

