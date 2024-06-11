Чем закончился сериал «Закон тайги»?

Наш ответ:

«Закон тайги» — российский детективный сериал, стартовавший 2 июня 2024 года на Пятом канале. Сезон состоит из 32 эпизодов. В преддверии премьеры стало известно, что шоу продлено на второй сезон. Его релиз намечен на 2025 год. Поскольку «Закон тайги» выходит в настоящее время, информации о том, чем закончится эта история, пока нет.



Главным героем выступает бывший сотрудник контрразведки Николай Устюжанин, дослужившийся до звания полковника. Это самоотверженный и искусный боец, для которого выполнение миссии является приоритетом. Он берется за очередное задание, которое оборачивается провалом и смертью одного из коллег. Устюжанин считает, что в этом повинен шпион-изменник, который завелся в отделе. Однако Устюжанина отстраняют от службы и ссылают к бывшему боевому товарищу в далекую деревню. Там протагонист становится управляющим лесным хозяйством. Выясняется, что работать здесь не менее опасно, чем в контрразведке. Устюжанин начинает борьбу с браконьерами, контрабандистами и другими преступниками, которые погубили его предшественников.