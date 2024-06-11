Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал «Закон тайги»?

Чем закончился сериал «Закон тайги»?

Олег Скрынько 11 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Закон тайги» — российский детективный сериал, стартовавший 2 июня 2024 года на Пятом канале. Сезон состоит из 32 эпизодов. В преддверии премьеры стало известно, что шоу продлено на второй сезон. Его релиз намечен на 2025 год. Поскольку «Закон тайги» выходит в настоящее время, информации о том, чем закончится эта история, пока нет.

Главным героем выступает бывший сотрудник контрразведки Николай Устюжанин, дослужившийся до звания полковника. Это самоотверженный и искусный боец, для которого выполнение миссии является приоритетом. Он берется за очередное задание, которое оборачивается провалом и смертью одного из коллег. Устюжанин считает, что в этом повинен шпион-изменник, который завелся в отделе. Однако Устюжанина отстраняют от службы и ссылают к бывшему боевому товарищу в далекую деревню. Там протагонист становится управляющим лесным хозяйством. Выясняется, что работать здесь не менее опасно, чем в контрразведке. Устюжанин начинает борьбу с браконьерами, контрабандистами и другими преступниками, которые погубили его предшественников.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Закон тайги
Закон тайги детектив
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше