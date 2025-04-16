Меню
Чем закончился сериал "Выжить после"?

Чем закончился сериал "Выжить после"?

Олег Скрынько 16 апреля 2025 Дата обновления: 16 апреля 2025
Наш ответ:

«Выжить после» - российский сериал, выход которого завершился в 2016 году. Рассказываем о том, какой был финал.

Надя выходит в прямой эфир по просьбе журналистки Екатерины Федяковой — бывшей девушки Валерия. В обмен на это Екатерина просит ФСБ освободить Валерия. Спецслужбы устраивают засаду, и машина с Надей и Митей взрывается. Однако в финале серии выясняется, что они выжили — благодаря помощи Анатолия Лободы, который принял у Нади роды. У пары рождается здоровая девочка — будущая альфа-самка. Екатерина добивается ареста главы корпорации «Вершина», но ей приходится скрываться. Бывшая подруга, редактор Яна, убивает её, а затем погибает сама. Ската забирает Смотритель — он оказывается в бункере среди хакеров в проекте «Ледник 66». Кристину заражают вирусом, позже её убивают.

