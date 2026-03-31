Сериалы Чем закончился сериал «Встать на ги»?

Чем закончился сериал «Встать на ноги»?

Дата ответа: 31 марта 2026 Дата обновления ответа: 31 марта 2026

Сериал «Встать на ноги» (2026) завершается трогательным примирением и созданием крепкой семьи. Бывший заключенный Старый (Гоша Куценко) и его дочь-инвалид Оля (Мила Ершова) преодолевают вынужденное сожительство, конфликты и недопонимание, становясь опорой друг для друга. История превращается из криминальной драмы в светлую семейную комедию.

О чем сериал

В центре сюжета — бывший уголовник по прозвищу Старый, который выходит на свободу по УДО после длительного заключения. Однако начинать жизнь с чистого листа он не собирается. Главный герой намерен сбежать, забрав свою долю денег у своего бывшего друга. Тот бросил Старого на произвол судьбы, а ныне является преуспевающим бизнесменом. Реализовать этот план Старому мешает его дочь Оля, которая передвигается на инвалидной коляске. Дело в том, что Старый вынужден жить с Олей в одной квартире, находясь под надзором полиции. Обстоятельства вынуждают персонажа Куценко наладить отношения с дочерью и загладить перед ней вину.

Встать на ноги
Встать на ноги драма, комедия
2026, Россия
