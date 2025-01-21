Чем закончился сериал «Во все тяжкие»?

Наш ответ:

«Во все тяжкие» — уже ставший классикой американский сериал, выходивший в 2008–2013 годах. По сюжету школьный учитель химии Уолтер Уайт узнает, что жить ему осталась недолго из-за рака легких. Чтобы напоследок заработать и обеспечить свою семью, он решает взяться за изготовление метамфетамина. Помогать ему берется бывший ученик Джесси Пинкман. Заканчивается эта сага тем, что Уолтер достигает своей цели. Разбогатев, он может оставить криминальные дела. Однако о подпольной деятельности Уолтера узнает Хэнк. Меж тем Джесси выясняет, что Уайт имеет отношение к гибели сына подруги. Джесси и Уолтер ссорятся, а затем Джесси дает Хэнку показания против напарника. Чтобы защититься, Уолтер обращается к Тодду и его дяде-нацисту Джеку. Однако эта затея приводит к убийству Хэнка и его напарника, а также к пленению Джесси. Также у Уолтера отбирают долю его накоплений. Жена и ребенок отрекаются от Уолтера. Он уезжает из города, но потом возвращается, чтобы отомстить. Эллиот и Гретхен соглашаются передать оставшиеся у Уолтера $10 млн его сыну, когда мальчик достигнет совершеннолетия. В финале Уолтер врывается в штаб нацистов, убивает их и освобождает Джесси. Джесси уезжает, чтобы начать жизнь заново. Тяжело раненный Уолтер приходит в свою лабораторию. После полиция обнаруживает его труп.