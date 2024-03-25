Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал "Внутри убийцы"?

Чем закончился сериал "Внутри убийцы"?

Олег Скрынько 25 марта 2024 Дата обновления: 25 марта 2024
Наш ответ:

Зоя Волгина, пострадавшая от рук Руслана Головина — Троицкого маньяка, приходит в себя в больнице. Профайлерка уверена, что Троицкий маньяк и Гробовщик-душитель — один и тот же человек. Однако Волох считает иначе. Несмотря на отстранение от службы, напарники продолжают расследовать серию убийств.

Изучая улики, они приходят к выводу, что, прежде чем убивать жертв, маньяк возит их в магазин одежды — именно в этих нарядах полиция обнаруживает забальзамированные трупы. Они находят торговый центр и по камере видеонаблюдения вычисляют маньяка, а затем, пробив номер автомобиля, узнают имя владельца. Машина зарегистрирована на имя некой женщины, умершей два месяца назад. От соседки Волгина и Волох узнают, что покойная — мать Кирилла Львова, мужа первой жертвы Гробовщика-душителя. Также напарники узнают, что у Кирилла есть брат Осип, который и оказывается тем самым маньяком. Под видом сантехника он проникал в дома жертв и затем связывал их, душил и бальзамировал тела.

Волох и Волгина обнаруживают Осипа в доме очередной жертвы — матери-одиночки с двумя детьми. Им удается обезвредить маньяка и отправить того за решетку.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше