Чем закончился сериал "Внутри убийцы"?

Наш ответ:

Зоя Волгина, пострадавшая от рук Руслана Головина — Троицкого маньяка, приходит в себя в больнице. Профайлерка уверена, что Троицкий маньяк и Гробовщик-душитель — один и тот же человек. Однако Волох считает иначе. Несмотря на отстранение от службы, напарники продолжают расследовать серию убийств.



Изучая улики, они приходят к выводу, что, прежде чем убивать жертв, маньяк возит их в магазин одежды — именно в этих нарядах полиция обнаруживает забальзамированные трупы. Они находят торговый центр и по камере видеонаблюдения вычисляют маньяка, а затем, пробив номер автомобиля, узнают имя владельца. Машина зарегистрирована на имя некой женщины, умершей два месяца назад. От соседки Волгина и Волох узнают, что покойная — мать Кирилла Львова, мужа первой жертвы Гробовщика-душителя. Также напарники узнают, что у Кирилла есть брат Осип, который и оказывается тем самым маньяком. Под видом сантехника он проникал в дома жертв и затем связывал их, душил и бальзамировал тела.



Волох и Волгина обнаруживают Осипа в доме очередной жертвы — матери-одиночки с двумя детьми. Им удается обезвредить маньяка и отправить того за решетку.