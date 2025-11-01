Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал «Ведь мы семья»?

Чем закончился сериал «Ведь мы семья»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 1 ноября 2025 Дата обновления ответа: 1 ноября 2025

«Ведь мы семья» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2025 году. Фильм состоит из четырех эпизодов, которые также доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви».

О чем сериал

По сюжету после смерти матери и отчима девушка Лиля вынуждена в одиночку воспитывать своих младших брата и сестру — Сему и Машу. Однако Лиля не может оформить официальную опеку, поскольку у нее нет собственного жилья и регулярного дохода. Чтобы предотвратить отправку Семы и Маши в детский дом, Лиля обращается с просьбой к Андрею, сыну отчима. При этом между Лилей и Андреем до сих пор царила неприязнь. Андрей обвиняет мать Лили в крахе семьи. Теперь он и сам не желает сходиться с кем-либо.

Что будет в концовке

Андрей в итоге соглашается. Чтобы Лиля была няней Семи и Маши. Андрею кажется, что он тем самым только приобрел проблемы, но со временем осознает, что наконец-то у него есть собственная семья. Он понимает, что не может жить без Лили. Они становятся счастливой парой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ведь мы семья
Ведь мы семья драма, мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Автоюрист объяснил, когда можно ехать на красный: запомните 3 ситуации, за которые не накажут
Нажала «я не робот» — и через час с карты ушли все деньги: новая ловушка мошенников, в которую может попасть каждый
Полотенца будут мягкими, как в дорогом спа: хватит тратиться на кондиционер – налейте в стиралку одно дешевое средство
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше