Чем закончился сериал "В сентябре вода холодная"?

«В сентябре вода холодная» — детективная мелодрама, вышедшая на ТВ-Ц весной 2026 года.

Каким получился финал сериала

Сериал «В сентябре вода холодная» закончился следующим образом. Оказалось, что 18 лет назад компания во главе с Большаковым устроила опасные гонки, из-за которых погибла Ульяна Савельева. Чтобы замести следы, Хаустов застрелил женщину, спрятал тело в лесу, а её мужа напоил и подстроил инсценировку с падением машины с моста. Позже от ранений умер Басов — его похоронили тайно, родителям же солгали про похищение и получили выкуп.



Спустя годы Тимур выяснил, что телефон Хаустова был рядом с местом убийства Толика и Ангелины. Хаустов чуть не сбил Тимура, затем сам не справился с управлением на мосту и упал в реку. Анна с Тимуром его спасли.



Анна раскрыла ещё одно преступление: Мухин через детдом незаконно оформил Свету (настоящее имя — Кристина) как приёмную сестру Дымова. Дымов дал признательные показания, но застрелился из личного пистолета. Кристина наконец воссоединилась с родной семьёй.



В финале Анна вернулась на тот самый мост, где в детстве упала в воду, и победила свой страх. Там её встретил Тимур — они поцеловались, и у них завязались отношения.