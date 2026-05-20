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Чем закончился сериал "В сентябре вода холодная"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 20 мая 2026 Дата обновления ответа: 20 мая 2026

«В сентябре вода холодная» — детективная мелодрама, вышедшая на ТВ-Ц весной 2026 года.

Каким получился финал сериала

Сериал «В сентябре вода холодная» закончился следующим образом. Оказалось, что 18 лет назад компания во главе с Большаковым устроила опасные гонки, из-за которых погибла Ульяна Савельева. Чтобы замести следы, Хаустов застрелил женщину, спрятал тело в лесу, а её мужа напоил и подстроил инсценировку с падением машины с моста. Позже от ранений умер Басов — его похоронили тайно, родителям же солгали про похищение и получили выкуп.

Спустя годы Тимур выяснил, что телефон Хаустова был рядом с местом убийства Толика и Ангелины. Хаустов чуть не сбил Тимура, затем сам не справился с управлением на мосту и упал в реку. Анна с Тимуром его спасли.

Анна раскрыла ещё одно преступление: Мухин через детдом незаконно оформил Свету (настоящее имя — Кристина) как приёмную сестру Дымова. Дымов дал признательные показания, но застрелился из личного пистолета. Кристина наконец воссоединилась с родной семьёй.

В финале Анна вернулась на тот самый мост, где в детстве упала в воду, и победила свой страх. Там её встретил Тимур — они поцеловались, и у них завязались отношения.

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В сентябре вода холодная
В сентябре вода холодная мелодрама, детектив
2026, Россия
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