Чем закончился сериал «Урок»?

«Урок» — российский драматический сериал, вышедший на Okko в 2025 году. По сюжету рэпер Антон попадает в автокатастрофу, в которой гибнет его возлюбленная. После этой трагедии он оказывается в наркологической клинике, но при первой возможности сбегает оттуда и обращается за помощью к своему серьезному брату Константину, который работает директором школы. Он соглашается помочь Антону, но при условии, что Антон поработает учителем в школе. В итоге татуированный Антон становится наставником для старших школьников, но и сам многому у них учится.



В концовке ученица Аня, тайно встречавшаяся с Константином, по его наводке клевещет на Антона, что он изнасиловал другую школьницу. В последней серии Аня записывает видео с опровержением, а затем пытается покончить с собой, приняв чрезмерную дозу транквилизаторов. Это видео смотрит влюбленный в Аню парень Денис и спешит ей на помощь. Антона выпускают на свободу. Вместе с учительницей физкультуры Верой он проведывает в больнице Аню. После Антон идет на школьную вечеринку в честь Нового года. Когда Константин выступает с речью, врывается Денис с пистолетом. Он грозится убить Константина. В итоге Денис стреляет, но под пулю бросается Антон. Дениса арестовывают. Благополучно завершаются сюжетные линии школьников Рината, Гены и Саши. В заключительной сцене показано путешествие старшеклассников на автобусе. Вера раздает ребятам котят, которые родились у кошки Антона. Выясняется, что он все-таки погиб.