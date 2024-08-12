Чем закончился сериал "Уравнение любви"?

Меню
Олег Скрынько 12 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Финал популярного мелодраматического сериала "Уравнение любви", выходившего на Первом канале в 2013 году, был следующим:

Денис признаётся следователю, что сбил Арину, а не его мать, несмотря на предупреждения, что это может повлиять на его семью. В это время следователь подтверждает, что Аркадий действовал в рамках самообороны, и дело не передают в суд.

Татьяна возвращается домой, но встречает сопротивление Нади, которая запрещает ей общаться с внуком. Денис решает взять ответственность за свои действия, но позже забирает своё признание. Надя и Сергей пытаются напугать Арину кислотой, но случайно ранят Сергея.

В финале Татьяна решает уйти от Виталия и уезжает к Аркадию, завершив свою сложную историю.

