Чем закончился сериал "Уравнение любви"?

Наш ответ:

Финал популярного мелодраматического сериала "Уравнение любви", выходившего на Первом канале в 2013 году, был следующим:



Денис признаётся следователю, что сбил Арину, а не его мать, несмотря на предупреждения, что это может повлиять на его семью. В это время следователь подтверждает, что Аркадий действовал в рамках самообороны, и дело не передают в суд.



Татьяна возвращается домой, но встречает сопротивление Нади, которая запрещает ей общаться с внуком. Денис решает взять ответственность за свои действия, но позже забирает своё признание. Надя и Сергей пытаются напугать Арину кислотой, но случайно ранят Сергея.



В финале Татьяна решает уйти от Виталия и уезжает к Аркадию, завершив свою сложную историю.