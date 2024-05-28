Чем закончился сериал "Универ: 13 лет спустя"?

Меню
Сериал "Универ: 13 лет спустя" подходит к своему завершению 30 мая. Сегодня, 28 мая, зрители все еще не знают, как закончится эта популярная комедия на канале ТНТ.

"Универ: 13 лет спустя" — это продолжение любимого российского ситкома "Универ", рассказывающего о жизни бывших студентов и о том, как сложились их судьбы. Кристина окончательно расстается с Антоном, который решает жить в своё удовольствие и открывает паб. Однако его беззаботное существование меняется, когда в его жизни появляется взрослая дочь, о которой он раньше не знал. Это событие заставляет Антона пересмотреть свой образ жизни. Майкл пытается вернуть Варю, которая подала на развод из-за его измены. Маша в одиночку растит двух детей, пока Валя пропадает на работе в ожидании научного прорыва. В это время её бывший парень Кузя, ставший богатым бизнесменом, возвращается в Москву не только для расширения своего бизнеса, но и чтобы вернуть Машу, чувства к которой он сохранил все эти годы.

