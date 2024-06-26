Меню
Чем закончился сериал «Улетный экипаж»?

Чем закончился сериал «Улетный экипаж»?

26 июня 2024
Наш ответ:

«Улетный экипаж» — российская комедийная мелодрама, состоящая из двух сезонов. Оба вышли в 2018 году. Сериал повествует о бойкой и обворожительной Полине Овечкиной, которая стремится сделать карьеру пилота. Изначально авиакомпания «Восторг Авиа» отказывает ей в работе, но хитроумной Полине все же удается стать вторым пилотом. Ее напарником оказывается грубоватый Алексей Кулагин. Они то и дело препираются, потому что Леша не дает Полине браться за штурвал. Однако в дальнейшем их отношения меняются.

Во втором сезоне Леша начинает работать пилотом на поп-звезду Карину, тогда как Полина, ставшая первым пилотом, обзаводится партнером в лице Саши, младшего брата Леши. Ближе к концовке Леша и Саша впервые вместе оказываются у штурвала. Полина силится решить, кого же из них она на самом деле любит. Толян женится на Стефе. Юля разочаровывается в Романове и уходит из «Восторг Авиа». Романов раскаивается и отправляется за Юлей в ее деревню. Никита вновь получает место старшего бортпроводника. В финальной серии Полина получает небывалое предложение — ей доверяют стать пилотом президента страны. Леша прорывается к Полине и признается ей в любви. Они целуются и вместе улетают в закат.

Улётный экипаж
Улётный экипаж комедия, мелодрама
2018, Россия
