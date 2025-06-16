Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал «У самого моря»?

Олег Скрынько 16 июня 2025 Дата обновления: 16 июня 2025
Наш ответ:

«У самого моря» — российский мини-сериал, вышедший 9 июня на телеканале «Россия 1». Проект представляет собой спин-офф сериала «Тайны следствия». В центре сюжета — Людмила Колонкова, подруга Марии Швецовой. Людмила наконец отправляется в отпуск. Вместе с 6-летним сыном Ванечкой она едет в Сочи. Именно в этом городе героиня познакомилась с отцом Ванечки по имени Андрей. Позже Андрей изменил Людмиле, так и не узнав от нее, что она беременна. Вновь оказавшись в Сочи, Людмила знакомится с Дмитрием из Томска, который ее во всем поддерживает. Однажды Ванечка исчезает. Подозрение падает на Андрея. Также Людмиле помогают в этом деле Кораблев и Курочкин.

В концовке выясняется, что за похищением и вымогательством выкупа стоит Дмитрий. Его арестовывают. Людмила и Андрей разрешили былые разногласия, помирились и воссоединились. Люда сообщает Ванечке, что Андрей — его папа.

