Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал "Тест на материнство"?

Чем закончился сериал "Тест на материнство"?

Олег Скрынько 22 августа 2025 Дата обновления: 22 августа 2025
Наш ответ:

«Тест на материнство» — российский мелодраматический сериал, выпущенный каналом «Домашний» в октябре 2024 года.

Чем закончился сериал «Тест на материнство»

Вере снится тревожный сон: в темноте стоит девочка и отчаянно зовёт маму. Проснувшись, женщина не придаёт значения этому видению, но вскоре её жизнь кардинально меняется. На праздновании дня рождения дочери Иры возникают сомнения в её родстве с родителями. Проведённый тест ДНК подтверждает самое страшное — девочка на самом деле не их ребёнок.

Вера, не смиряясь с этим ударом судьбы, решает отыскать свою настоящую дочь. Она узнаёт, что её воспитывает семья Коломиных, и вскоре обе семьи оказываются втянутыми в болезненные судебные разбирательства. Ошибка врачей, допущенная много лет назад, разрушает привычный уклад жизни, а атмосфера в обеих семьях накаляется до предела. Две девочки — Ира и Аня — оказываются в центре конфликта, между взрослыми, которых разъедает обида и чувство несправедливости. Но сами дети тянутся друг к другу и выбирают быть рядом с Верой.

В финале истории обе семьи находят силы на примирение, начинают жить неподалёку друг от друга и вместе отмечают праздники. Вера прощает прошлое и, обретая гармонию, наконец чувствует, что её семья вновь целостна.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тест на материнство
Тест на материнство драма, мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше