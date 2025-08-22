Наш ответ:

«Тест на материнство» — российский мелодраматический сериал, выпущенный каналом «Домашний» в октябре 2024 года.

Чем закончился сериал «Тест на материнство»

Вере снится тревожный сон: в темноте стоит девочка и отчаянно зовёт маму. Проснувшись, женщина не придаёт значения этому видению, но вскоре её жизнь кардинально меняется. На праздновании дня рождения дочери Иры возникают сомнения в её родстве с родителями. Проведённый тест ДНК подтверждает самое страшное — девочка на самом деле не их ребёнок.

Вера, не смиряясь с этим ударом судьбы, решает отыскать свою настоящую дочь. Она узнаёт, что её воспитывает семья Коломиных, и вскоре обе семьи оказываются втянутыми в болезненные судебные разбирательства. Ошибка врачей, допущенная много лет назад, разрушает привычный уклад жизни, а атмосфера в обеих семьях накаляется до предела. Две девочки — Ира и Аня — оказываются в центре конфликта, между взрослыми, которых разъедает обида и чувство несправедливости. Но сами дети тянутся друг к другу и выбирают быть рядом с Верой.

В финале истории обе семьи находят силы на примирение, начинают жить неподалёку друг от друга и вместе отмечают праздники. Вера прощает прошлое и, обретая гармонию, наконец чувствует, что её семья вновь целостна.