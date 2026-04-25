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Чем закончился сериал «Светлый пепел Луны»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

Китайская фэнтезийная дорама «Светлый пепел Луны» (Till the End of the Moon) — это 40 серий, вышедших в 2023 году. Сериал завершён, продолжения не будет.

Финал получился спорным — и осознанно отличается от книги-оригинала, где был счастливый конец. В сериале зрителям показали трагическую развязку.

В кульминации Тантай Цзинь, несмотря на все попытки изменить свою судьбу, всё-таки превращается во Владыку Демонов. Но ключевой поворот в том, что он делает это осознанно — потому что уничтожить дьявола можно только изнутри. Он жертвует собой, чтобы спасти мир и Ли Сусу. Их расставание подаётся как горький, но правильный итог.

Эпилог показывает, что у второстепенных персонажей всё сложилось неплохо: лисичка вернулась к генералу, Байюй женился на Фу Е, у них родился ребёнок. А вот будущее главных героев остаётся открытым — Сусу намекает, что они ещё встретятся, но прямого хэппи-энда нет.

Мнения фанатов разделились: одни считают такой финал сильным и смелым, другие — обидным, ведь в книге всё заканчивалось хорошо. Но все сходятся в том, что актёрская игра Ло Юньси в финальных эпизодах — на высочайшем уровне.

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Светлый пепел луны
Светлый пепел луны фэнтези, мелодрама, дорама
2023, Китай
8.0
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