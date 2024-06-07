Меню
Чем закончился сериал «Сопрано»?

Олег Скрынько 7 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Сопрано» (1999-2007) — культовый американский гангстерский сериал, выходивший на канале HBO. Распространено мнение, что это лучшее шоу в истории телевидения, а дискуссии о нем не утихают до сих пор. Главной темой для обсуждения является на первый взгляд неоднозначная концовка этой саги.

В финальной серии Тони сообщает ФБР, где найти Ахмеда и Мухаммеда, которые поставляли оружие террористам. В качестве ответной услуги ФБР дает Тони понять, где скрывается лидер конкурирующей семьи Фил Леотардо. Подручные Тони убивают Фила. Это развязка главной сюжетной линии сезона. В то же время налаживается семейная жизнь Тони. В заключительной сцене Тони собирается вечером с родными в ресторане. Звенит дверной звонок, Тони поднимает глаза, а затем картинка резко сменяется черным экраном.

Общепризнанная ныне трактовка заключается в том, что Тони убивают, а вся сцена показана словно бы с его точки зрения. Черный экран означает смерть от пули. Выстрел не слышен, поскольку гибель наступает быстрее, чем раздается звук. Кроме того, в сериале разбросаны многочисленные мелкие подсказки, указывающие на то, что Тони будет убит.

Сопрано
Сопрано драма, криминал
1999, США
8.0
