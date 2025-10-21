«Сонино царство» — отечественный сериал 2025 года, который уже вышел целиком.

Чем закончился сериал «Сонино царство»

Сериал завершается разоблачением главной интриги и восстановлением порядка в семье Сахаровых. Лили, которая внесла раздор в их жизнь, оказывается не той, за кого себя выдаёт. Соня, несмотря на недоверие семьи, находит настоящую Лилю — скромного повара из детского дома. Выясняется, что самозванку зовут Катя, и она — дочь покойного брата Олега, Ивана, который был судимым и умер в тюрьме.



Катя мстила семье, считая, что Олег унаследовал всё состояние, которое по праву должно было принадлежать её отцу, а значит и ей. Именно она подстроила отравление в кафе, подставила Олега, сфотографировала объятия Сони со следователем, чтобы поссорить супругов, и инсценировала роман с мужем Веры, Сергеем, солгав о беременности.



В финале правда всплывает: анализы доказывают, что Сергей бесплоден, и Катю арестовывают за мошенничество и попытку отравления. Олег, переживший инфаркт, мирится с Соней, осознав свою ошибку. Семья, наконец, объединяется, чтобы восстановить репутацию кафе. Настоящая Лиля находит своё место в семье и становится поваром в их обновлённом заведении. Сергей пытается помириться с Верой, но она, наученная горьким опытом, не прощает его. Сериал заканчивается на оптимистичной ноте: семья Сахаровых, пройдя через тяжёлые испытания, избавилась от лжи и готова к новому началу.