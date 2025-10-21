Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мандалорец и Грогу» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал "Сонино царство"?

Чем закончился сериал "Сонино царство"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 октября 2025 Дата обновления ответа: 21 октября 2025

«Сонино царство» — отечественный сериал 2025 года, который уже вышел целиком.

Чем закончился сериал «Сонино царство»

Сериал завершается разоблачением главной интриги и восстановлением порядка в семье Сахаровых. Лили, которая внесла раздор в их жизнь, оказывается не той, за кого себя выдаёт. Соня, несмотря на недоверие семьи, находит настоящую Лилю — скромного повара из детского дома. Выясняется, что самозванку зовут Катя, и она — дочь покойного брата Олега, Ивана, который был судимым и умер в тюрьме.

Катя мстила семье, считая, что Олег унаследовал всё состояние, которое по праву должно было принадлежать её отцу, а значит и ей. Именно она подстроила отравление в кафе, подставила Олега, сфотографировала объятия Сони со следователем, чтобы поссорить супругов, и инсценировала роман с мужем Веры, Сергеем, солгав о беременности.

В финале правда всплывает: анализы доказывают, что Сергей бесплоден, и Катю арестовывают за мошенничество и попытку отравления. Олег, переживший инфаркт, мирится с Соней, осознав свою ошибку. Семья, наконец, объединяется, чтобы восстановить репутацию кафе. Настоящая Лиля находит своё место в семье и становится поваром в их обновлённом заведении. Сергей пытается помириться с Верой, но она, наученная горьким опытом, не прощает его. Сериал заканчивается на оптимистичной ноте: семья Сахаровых, пройдя через тяжёлые испытания, избавилась от лжи и готова к новому началу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сонино царство
Сонино царство мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Теперь всегда включаю эту настройку перед поездкой — навигатор больше не «прыгает», даже если вокруг глушилки
Угостил дешевыми сосисками из «Светофора» свою собаку – реакция «убила»: пришлось выкинуть всю пачку
При посадке картофеля в мае — обязательно: одна копеечная горсть в лунку, и здоровые клубни попрут как сумасшедшие
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше