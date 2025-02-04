Чем закончился сериал "Смертельный номер"?

Наш ответ:

«Смертельный номер» - российский сериал, вышедший на экраны еще в 2021 году. Несмотря на солидный срок, шоу продолжает пользоваться популярностью среди зрителей. Рассказываем, чем завершилась ретро-драма.



Белов отчаянно пытается защитить жену и её отца, спасти цирковую труппу и разыскать девочку, удивительно похожую на его погибшую дочь. Некоторое время ему удаётся поддерживать хрупкий баланс, лавируя между сотрудничеством с немцами и попытками удержать своих артистов, рвущихся к сопротивлению. Однако напряжение нарастает, и один за другим члены труппы погибают. Чтобы дать близким шанс на спасение, Белов решается на смертельно опасный трюк. В финале Великий Армандо отвлекает нацистов, а цирковой автобус с выжившими актёрами и детьми уносится в неизвестность.

