Чем закончился сериал «Шеф. Призраки прошлого»?

«Шеф. Призраки прошлого» — седьмой сезон российского криминально-драматического сериала «Шеф», который выходит на телеканале НТВ. Также шоу доступно на сервисах «Смотрешка» и «Большое ТВ». 20 серий в рамках «Призраков прошлого» вышли в 2025 году.



События разворачиваются в Санкт-Петербурге, где идет ожесточенная борьба между криминальными авторитетами Тихомировым и Кочевником. За этой конкуренцией наблюдает генерал-майор Виктор Расторгуев, занимающий пост начальника местного Управления уголовного розыска. Расторгуев не может разрешить ситуацию, поскольку с одним он дружит, а другому обязан жизнью. В то же время новый глава ГУ МВД Морозов настаивает на наведении порядка. Расторгуев и Морозов категорически не ладят из-за давнего конфликта.



В заключительной серии Расторгуев встречается с Костей и Мишей. Каплевич рассказывает о работе в ФСБ, а также сообщает, что Шульгин собирался выйти на Водолаза через Собинова. Кроме того, Миша выяснил, кто расправился с преступниками, которые требовали деньги у Даны. Каплевич знает о том, что Шульгин проник в круг Водолаза. Расторгуев верит в это. Поскольку Шульгин погиб, подтвердить утверждения Миши никто не может.



Меж тем начальство грозится уволить Кольцову, настаивая на прекращении ее отношений с Тихомировым. Кольцова решает уволиться, сделав выбор в пользу семьи. Генерал Арефьев связывается с Водолазом и отдает приказ Кочевнику обменять Дану на Каплевича. За Дану поручается Тихомиров. Он доставляет Кочевнику решение о слиянии Лапинска с Петербургом.



Максим уходит от Кольцовой, чтобы ее не атаковали бандиты. Тогда она решает остаться на службе. Макс заявляется к Кочевнику, наносит ему ранение и освобождает Дану. Встретившись с Мишей, Расторгуев отдает ему документы и просит его как можно скорее уехать с Даной. Неожиданно появляется Колыванов во главе с группой захвата. Однако Расторгуев не дает арестовать Мишу.



У Лены и Расторгуева свадьба. Макс заходит купить цветы, но его расстреливают на пороге магазина.