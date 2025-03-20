Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал «Шеф. Призраки прошлого»?

Чем закончился сериал «Шеф. Призраки прошлого»?

Олег Скрынько 20 марта 2025 Дата обновления: 20 марта 2025
Наш ответ:

«Шеф. Призраки прошлого» — седьмой сезон российского криминально-драматического сериала «Шеф», который выходит на телеканале НТВ. Также шоу доступно на сервисах «Смотрешка» и «Большое ТВ». 20 серий в рамках «Призраков прошлого» вышли в 2025 году.

События разворачиваются в Санкт-Петербурге, где идет ожесточенная борьба между криминальными авторитетами Тихомировым и Кочевником. За этой конкуренцией наблюдает генерал-майор Виктор Расторгуев, занимающий пост начальника местного Управления уголовного розыска. Расторгуев не может разрешить ситуацию, поскольку с одним он дружит, а другому обязан жизнью. В то же время новый глава ГУ МВД Морозов настаивает на наведении порядка. Расторгуев и Морозов категорически не ладят из-за давнего конфликта.

В заключительной серии Расторгуев встречается с Костей и Мишей. Каплевич рассказывает о работе в ФСБ, а также сообщает, что Шульгин собирался выйти на Водолаза через Собинова. Кроме того, Миша выяснил, кто расправился с преступниками, которые требовали деньги у Даны. Каплевич знает о том, что Шульгин проник в круг Водолаза. Расторгуев верит в это. Поскольку Шульгин погиб, подтвердить утверждения Миши никто не может.

Меж тем начальство грозится уволить Кольцову, настаивая на прекращении ее отношений с Тихомировым. Кольцова решает уволиться, сделав выбор в пользу семьи. Генерал Арефьев связывается с Водолазом и отдает приказ Кочевнику обменять Дану на Каплевича. За Дану поручается Тихомиров. Он доставляет Кочевнику решение о слиянии Лапинска с Петербургом.

Максим уходит от Кольцовой, чтобы ее не атаковали бандиты. Тогда она решает остаться на службе. Макс заявляется к Кочевнику, наносит ему ранение и освобождает Дану. Встретившись с Мишей, Расторгуев отдает ему документы и просит его как можно скорее уехать с Даной. Неожиданно появляется Колыванов во главе с группой захвата. Однако Расторгуев не дает арестовать Мишу.

У Лены и Расторгуева свадьба. Макс заходит купить цветы, но его расстреливают на пороге магазина.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шеф. Призраки прошлого
Шеф. Призраки прошлого драма, криминал, детектив
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше