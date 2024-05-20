Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал "Сестры"?

Чем закончился сериал "Сестры"?

Олег Скрынько 20 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Сестры" продолжает захватывать зрителей: третий сезон сейчас транслируется на платформе Start, а финальная серия выйдет 18 июня. Поэтому финал шоу пока что неизвестен.

"Сестры" с Линой Миримской, Анной Котовой и Ангелиной Стречиной в главных ролях рассказывают историю трёх женщин, которые унаследовали автосервис после смерти отца. Когда-то его поведение разобщило дочерей, сделав их чужими друг другу. Теперь провинциальный автобизнес должен объединить их. Учительнице Ольге, парикмахеру Маше и бизнес-леди Ирине предстоит управлять коллективом из сорока мужчин и разбираться с многолетними конфликтами.

Сестры

Сестры
Сестры комедия
2022, Россия
0.0
