Чем закончился сериал "Сестры"?

Сериал "Сестры" продолжает захватывать зрителей: третий сезон сейчас транслируется на платформе Start, а финальная серия выйдет 18 июня. Поэтому финал шоу пока что неизвестен.
"Сестры" с Линой Миримской, Анной Котовой и Ангелиной Стречиной в главных ролях рассказывают историю трёх женщин, которые унаследовали автосервис после смерти отца. Когда-то его поведение разобщило дочерей, сделав их чужими друг другу. Теперь провинциальный автобизнес должен объединить их. Учительнице Ольге, парикмахеру Маше и бизнес-леди Ирине предстоит управлять коллективом из сорока мужчин и разбираться с многолетними конфликтами.
