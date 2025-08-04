Чем закончился сериал "Счастливы вместе"?

Наш ответ:

Ситком «Счастливы вместе» — российский комедийный хит нулевых. Рассказываем, чем же завершилась история семейки Букиных.



В последнем сезоне Гена и Даша узнают, что их брак юридически недействителен. Они решают разъехаться и начать всё с чистого листа. У Даши завязывается роман с обаятельным продавцом пылесосов Владом, а у Гены тоже появляется новая пассия. Бывшие супруги делят имущество, втягивают в конфликт детей и даже запрещают им общаться друг с другом. В новогоднем эпизоде герои решают отметить праздник вместе, но случайно оказываются запертыми на крыше. Позже, расставшись с Владом, Даша знакомится с популярным футболистом Егором, который вскоре делает ей предложение. Финал сериала — Гена прерывает свадьбу. Чем всё закончится, остаётся тайной — финал у сериала открытый.



Также напоминаем, что в 2023 году сериал вернулся на ТНТ с продолжение «Букины», которое насчитывает уже два сезона.