Чем закончился сериал "Счастливы вместе"?

Олег Скрынько 4 августа 2025 Дата обновления: 4 августа 2025
Наш ответ:

Ситком «Счастливы вместе» — российский комедийный хит нулевых. Рассказываем, чем же завершилась история семейки Букиных.

В последнем сезоне Гена и Даша узнают, что их брак юридически недействителен. Они решают разъехаться и начать всё с чистого листа. У Даши завязывается роман с обаятельным продавцом пылесосов Владом, а у Гены тоже появляется новая пассия. Бывшие супруги делят имущество, втягивают в конфликт детей и даже запрещают им общаться друг с другом. В новогоднем эпизоде герои решают отметить праздник вместе, но случайно оказываются запертыми на крыше. Позже, расставшись с Владом, Даша знакомится с популярным футболистом Егором, который вскоре делает ей предложение. Финал сериала — Гена прерывает свадьбу. Чем всё закончится, остаётся тайной — финал у сериала открытый.

Также напоминаем, что в 2023 году сериал вернулся на ТНТ с продолжение «Букины», которое насчитывает уже два сезона.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Букины
Букины комедия
2023, Россия
7.0
Счастливы вместе
Счастливы вместе комедия
2006, Россия
0.0
