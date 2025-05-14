Меню
Чем закончился сериал «Самогон. Снайперский шабаш»?

Олег Скрынько 14 мая 2025 Дата обновления: 14 мая 2025
Наш ответ:

«Самогон. Снайперский шабаш» — российская многосерийная военная драма, которая представляет собой продолжение сериала «Самогон» (2023). Премьера «Снайперского шабаша» состоялась 8 мая на телеканале НТВ. Главным героем выступает Николай Слепков. Во втором сезоне он сбегает из родного села с собственной свадьбы и возвращается на фронт.

В концовке «Снайперского шабаша» Николай, проведя время в госпитале, отправляется с Рябчиковым через лес. По пути они находят немецкую машину и расстреливают врагов. Однако один немец остался жив. Николай и Рябчиков берут его с собой в качестве пленного. Далее герои встречают товарищей из другого подразделения и узнают, что солдаты Красной армии попали в плен. Николай, Рябчиков и немец продолжают путь. Выясняется, что Николай задумал спасти плененных товарищей и Марию.

Добравшись до нужного места, Рябчиков отправился на разведку, а Николай остается с пленным немцем. Тот оказывается не военным, а медиком, который никогда не держал в руках оружие. В итоге Николай отпускает парня. После Николай и Рябчиков нападают на лагерь нацистов, освобождают соотечественников, в том числе Марию. Вместе они возвращаются в часть. Николай рассказывает Марии о своем сне, в котором они живут как семья под мирным небом.

Самогон. Снайперский шабаш
военный, драма
2025, Россия
0.0
