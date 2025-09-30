Чем закончился сериал «Сады слез»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 сентября 2025 Дата обновления ответа: 30 сентября 2025

«Сады слез» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» в 2025 году.

О чем сериал

По сюжету в больницу, где работает педиатр Наталья Ростовцева, приезжают врачи из Турции, среди которых Мевлют Демир, владеющий клиникой в Измире. Мевлют влюбляется в Наталью, но она замужем. Впрочем, муж Натальи уверен, что она ему изменила с Мевлютом. В нетрезвом состоянии муж Натальи устраивает скандал, в результате которого она попадает в больницу. Мевлют помогает ей выздороветь. Оправившись, Наталья соглашается поехать с Мевлютом в Турцию, но его семья враждебно относится к россиянке. Невзирая на это, Мевлют делает Наталье предложение, но та обнаруживает, что беременна от бывшего мужа. Мевлют не может ее принять в таком состоянии, поэтому Наталья оказывается перед тяжелым выбором.

Что будет в концовке?

Наталья знакомится с Антоном. Он получает травму головы, ему требуется операция. Наталья ухаживает за Антоном. Он выздоравливает и говорит Наталье, что ему предложили место шеф-повара в ресторане. Наталья и Антон счастливы вместе.

Сады слез
