Чем закончился сериал "Рыбка золотая"?

Олег Скрынько 15 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Рыбка золотая» - мелодрама телеканала Домашний, которая вышла на телеэкраны 8 октября 2024 года. Рассказываем вам о том, что происходило в этой увлекательной новинке в последней серии:

Надя решает навестить Алину, жену Андрея, и убеждает её, что при разводе девушка имеет право на половину дома. Надя предлагает защищать её интересы, но замечает, что такая красавица, выигравшая местный конкурс красоты, достойна большего, чем жизнь в этом захолустье. Она уверяет Алину, что её ждёт блестящее будущее на подиумах столицы. Чтобы поддержать её на старте новой жизни, Надя предлагает щедро выкупить её долю дома. Поддавшись на обещанные перспективы, Алина соглашается продать свою часть. Теперь Надя, став хозяйкой, заселяется в дом Андрея, приводя его в замешательство, и начинает активно отравлять ему жизнь, вынуждая его продать оставшуюся часть дома. Постепенно, в процессе этой «войны» за территорию, они неожиданно начинают сближаться.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Рыбка золотая
Рыбка золотая мелодрама
2024, Россия
0.0
