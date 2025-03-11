Чем закончился сериал "Роковая подмена"?

Наш ответ:

Сериал "Роковая подмена" завершился следующим образом:



Мила Трофимова преподаёт живопись, а её муж Антон, не реализовавшийся кандидат наук, винит жену в своих неудачах. Она обеспечивает семью и заботится о дочери Жене. Когда у девочки находят апластическую анемию, выясняется, что её группа крови не совпадает с родительскими. Донором становится Дмитрий, что ставит под сомнение родство. Антон и Карина, жена Дмитрия, подозревают измену. Однако правда оказывается страшнее: свекровь Милы тайно подменила детей в роддоме. Антон признаёт вину, ссорится с Кариной, и в ходе конфликта она погибает. Дима остаётся с Милой, а операция Жени проходит успешно. Антон исчезает, а ДНК подтверждает отцовство Дмитрия. В финале он делает Милe предложение, и она сообщает, что ждёт ребёнка.