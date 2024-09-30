Чем закончился сериал "Родители родителей"?

Меню
Олег Скрынько 30 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Родители родителей» — это новая семейная комедия, которая является спин-оффом популярного сериала «Родители» и продолжает историю любимой зрителями семьи Соколовых. На данный момент доступны 8 эпизодов 1 сезона, а оставшиеся серии выйдут в октябре, поэтому финал истории пока что неизвестен.

По сюжету семья Соколовых заметно расширилась и обжилась в новом доме. Тимофей и Полина стали родителями во второй раз, а Илья женился, добавив еще больше радости в их семейную жизнь. Только Макс, казалось бы, не интересуется личной жизнью, целиком посвятив себя работе в семейной пекарне. Но всё меняется, когда он неожиданно приводит в дом Леру — женщину старше его на несколько лет — и её десятилетнего сына. Этот неожиданный поворот обещает разрушить привычный порядок в доме Соколовых, а впереди еще много забавных и трогательных моментов. Не пропустите продолжение комедийных приключений этой большой и дружной семьи!

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Родители родителей
Родители родителей комедия
2024, Россия
0.0
